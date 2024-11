Donald Tramp je napravio pravo političko čudo. Možda su samo kladionice ostale usamljene u opštem iznenađenju i šoku. Bivši i novi predsednik je osvojio, za sada, 292 elektorska glasa, više od 71 milion apsolutnih glasova, njegovi republikanci su osvojili Senat, a on je sebi obezbedio političko vaskrsnuće, za četiri godine je od poraženog kanidata za drugi mandat, prošao sudske presude zbog napada na Kapitol, milionske kazne, razne afere sa pravnim epilogom, dva atentata. Povratak u Belu kuću je bilo gotovo nezamisliv, iako je u apsolutnom samopozdanju on sam u to bio uveren. Čuvenog prvog utorka u novembru desilo se najmanje očekivano, odnosno ne tesna pobeda, već potpuni trijumf Donalda Trampa. U "Usijanju" koje se emituje na Kurir televiziji gosti dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka i predsednik Foruma za strateške studije, Aleksandar Pavić, politikolog i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost izneli su svoje mišljenje i odgovorili na pitanje šta je Trampa zapravo dovelo na vlast u očima većinske Amerike.