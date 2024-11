Prethodni boravak u Beloj kući vatrenog republikanca doveo je do toga da se pozabavio nizom velikih spoljnopolitičkih pitanja , uključujući pandemiju COVID-19, normalizovao je veze između Izraela i arapskih zemalja i povukao se iz iranskog nuklearnog sporazuma.

Malo je verovatno da će to pozdraviti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i njegovi evropski partneri koji su nepokolebljivi u tome da Kijev ne bi trebalo da preda teritoriju Kremlju, a američki zvaničnici to i dalje ne potkrepljuju.

Evropa Ukrajina i NATO

Tramp je još pre izjavio da rat Rusije i Ukrajine nikada ne bi počeo da je on bio predsednik i tvrdio je da bi mogao da naglo zaustavi sukob - a da nikada nije otkrio svoje planove za to.

U međuvremenu, sukob bi bio zaustavljen implementacijom velike demilitarizovane zone (DMZ) koja bi efektivno zamrznula borbe na mestu i primorala Kijev da se odrekne do 20 odsto svoje teritorije kao deo „DMZ od 800 milja“ .

Ali izvori nisu ponudili uvid u to kako će se takva tampon zona između ruske granice i neokupirane Ukrajine nadgledati ili upravljati , osim što su rekli da u njoj neće biti američkih mirovnih snaga.

„Možemo da vršimo obuku i drugu podršku, ali će cev pištolja biti evropska... i mi to ne plaćamo“, rekao je jedan izvor.

Imajući to na umu, teško je videti kako bi takav plan mogao da se progura osim snažnog naoružavanja Kijeva uz pretnje uskraćivanjem preko potrebne američke vojne pomoći.

Neki analitičari i političari su upozorili da bi to čak moglo da ohrabri one poput Kine da iskoriste uočeno nejedinstvo Zapada i pokušaju da proširi svoj uticaj na Pacifik.

On je tvrdio da bi Tramp legitimno 'branio interese američkog naroda' i upitao: 'Da li smo spremni da branimo interese evropskog naroda?'

EU i privreda

Ekonomisti Goldman Saksa procenjuju da bi, ako bi Tramp nastavio sa svojim tarifama, njihov direktan efekat plus trgovinska neizvesnost koju bi izazvali mogli da koštaju zemlje evrozone najmanje jedan procentni poen rasta BDP-a .

„Ne bi trebalo dozvoliti da se to dogodi“, rekao je on. Hajde da sada pokušamo da utičemo na buduću politiku SAD i Trampa kako bi on razumeo rizike koji su uključeni.