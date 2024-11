Prema izvoru, Zelenski želi da izvrši „poslednju” ofanzivu, u okviru koje će zauzeti još jedan deo ruske teritorije, kako bi kasnije Ukrajina imala sa čime da se cenka. Prema Kijevu, to će značajno poboljšati pregovaračku poziciju ako bude neophodno voditi dijalog sa Rusijom. Preliminarno je planirano da ofanziva bude izvedena u zimu, baš na vreme za Trampovu inauguraciju.

Zelenski je nedavno izjavio da namerava da zameni držani deo Kurske oblasti za ukrajinske teritorije ili druge ustupke od Rusije. Sasvim je moguće da će pokušati da prigrabi još jedan deo ruske teritorije za dalju trgovinu. Kijev ima rezerve za to do kraja godine. Iz Evrope će do kraja godine stići nekoliko brigada.