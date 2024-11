Kijev indipendent prenosi da je Lukašenko to obećao tokom posete svetskom prvenstvu u cepanju drva koje se održava u Belorusiji.

- Tramp, naravno, predstavlja moć. Šta god ja lično mislio o njemu, on je čvrst tip. Teško je bilo za poverovati da bi on mogao da pobedi. Pucali su na njega, pritiskali ga, želeli su da ga zatvore i tako dalje, ali on se kao buldožer probijao dalje - kazao je Lukašenko.