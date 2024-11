Obećanje koje je novoizabrani američki predsednik Donald Tramp dao da će okončati rat u Ukrajini do inauguracije u Beloj kući 20. januara naredne godine stavlja ga u poziciju da mora da bira između više predloga koje su u vezi sa tim sastavili njegovi saveznici.

To navodi Volstrit džurnal (WSJ) koji naglašava da sviti predlozi imaju jednu zajedničku nit, a to je odlučni raskid sa dosadašnjim pristupom predsednika Džoa Bajdena da naoružava Ukrajinu "dokle god je to potrebno".