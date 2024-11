- Mislim da neće lako da uklopi svoje odluke u obećanja koja je davao. Mislim da je mnogo lakše davati obećanja u predizbornoj kampanji, a posebno za njega imajući u vidu na koji način se odnosi prema činjenicama i istini, te da mu nije problem da govori bilo šta. Mislim da će svet ući u neizvesnost. Prva rekacija je bila jako loša, obratio se javnosti i rekao da će nazvati Putina, a još se nisu čuli. Time je pokazao da ne razume šta znači agresija Rusije na Ukrajinu jer bi logično bilo da se prvo obrati predsedniku Ukrajine i da vidi šta ima na tu temu da se popriča, jer im već tri godine pružaju pomoć, a ne da taj stepenik preskoči i da preuzme u svoje ruke buduće pregovore oko mira. On je govorio o prekidu rata, a njega su stoput pitali kako će do učini, jer nije svejedno kako zaustavljate rat.

- Prvo, oni neće biti tako brzi kao što se očekuje, nije ovo još gotovo, trebalo bi sve da se formalizuje. Tramp se vratio, ali ovog puta lično, jer je protiv sebe imao duboku državu, jedan zaista loš establišment, za ceo svet, a on je posebno nadrljao zbog toga. Jedna od ključnih stvari i razlika jeste što je on jedini ko priča o miru na tom polu. On je predsednik koji nije vodio niti jedan rat, ne želi ih, mislim da je za svet to najvažnije sada i da je on jedini koji može vatru da zaustavi. Dakle, sigurno će ići na varijantu smirivanja.