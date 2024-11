On je nastojao da ih uveri da treba da preispitaju obaveze preuzete prema Ukrajini.

- Situacija na frontu je očigledna, bio je vojni poraz. Amerikanci će se povući iz ovog rata - dodao je on.

- To je veoma zastrašujuć izazov za naše građane: prvo primirje, a onda ćemo videti. Ko ste vi? Umiru li vaša deca? - pitao je na konferenciji za medije u četvrtak, samo nekoliko minuta nakon Orbanovog poziva na primirje.

Podrška Zapada je presudna za Ukrajinu da nastavi skup rat do iscrpjivanja, a neizvesnost koliko će trajati ta pomoć se produbila ove nedelje zbog izborne pobede Donalda Trampa. Tramp je više puta dovodio u pitanje američku pomoć Ukrajini i rekao da će brzo okončati taj sukob.

- Ako se to dešava preko Atlantika to će takođe pogoditi Evropljane. Evropa ne može sama da finansira ovaj rat - dodao je on.