To nije slučajno. Socijaldemokratski kancelar Olaf Šolc otpustio je ministra finansija Kristijana Lindnera iz FDP-a zbog nepomirljivih stavova po pitanjima budžeta i ekonomije. Spor ima snažnu spoljnopolitičku dimenziju koja je direktno povezana sa predsedničkim izborima u SAD.

Konkretno, glavno pitanje je bilo to što Šolc želi dodatno da se zaduži za podršku Ukrajini, jer očekuje da će Tramp kao predsednik značajno smanjiti ili potpuno obustaviti američku pomoć Kijevu. Šolc želi da proglasi vanredno stanje kako bi mogao da zaobiđe "dužničku kočnicu", pravilo koje zabranjuje zaduživanje, a zapisano je u nemačkom ustavu. Lindner u tome nije želeo da učestvuje.

Za sada će socijaldemokratski kancelar nastaviti da vlada u saradnji sa Zelenima, ali bez FDP-a. U januaru planira da u Bundestagu postavi pitanje poverenja vladi. Najkasnije do kraja marta u Nemačkoj će verovatno biti održani prevremeni izbori. To znači da bi moglo da prođe i do šest meseci pre nego što Nemačka dobije novu, funkcionalnu vladu.