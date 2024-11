"Misliti da on to sa ubeđenjem govori, to je isto tako kao verovati ono da su Rusi započinjući operaciju u Ukrajini bili spremni da završe posao za 15 dana"

Lako je bilo Donaldu Trampu da, dok nije bio predsednik i dok nije imao realnu odlučujuću moć, kaže „rešiću rat u Ukrajini za 24 sata“. Nova pozicija dolazi mu kao test, a svedok olakog obećanja biće da je čitav svet. Prvo pitanje je kako će se opredeliti u finansijskoj pomoći Ukrajini, drugo da li će Ukrajini ugasiti ideju o ulasku u NATO, treće da li će uspostaviti kontakt sa Vladimirom Putinom koji mu je čestitao na pobedi i čak rekao „Tokom atentata Tramp se pokazao da je vrlo hrabar čovek“.

Brojna su pitanja i dileme, a gosti emisije "Usijanje" koja se emituje na Kurir televiziji Milan Jolović, pukovnik, Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko ruskog pokreta i Srbislav Filipović, politički analitičar sa stručnog aspekta analiziralu su Trampovu famoznu izjavu i otkrili da li ima nade verovati da će krvavi pir u Ukrajini uskoro biti završen uz njegovu pomoć.

Na pitanje upućeno Donaldu Trumpu kako će da reši rat u Ukrajini za 24 sata, on je odgovorio, kako ne može da oda te planove jer neće moći da ih koristi. Da li misli da Donald Trump uopšte ima bilo kakve planove ili su ta i njegove obećanja bila u svrhu političkog populizma tokom kampanje otkrio je Jovičić:

- Prvi držanici sa kojima je on razgovarao su bili Natanjahu i Zelenski. Lično sam stava i mišljenja da on ne može zustaviti rat za 24 sata u Ukrajini, da ne postoji ni jedan plan, ni model kojim bi on mogao zustaviti taj rat. Faktički stvaraju poziciju da uciene Zelenskog, da pristane na nešto. Ono što je izašlo u medijima, da se zamrzne linija i da se postavi neka tamponzona, mislim da Rusija na to neće pristati. Slušam izjavu hrvatskih analitičara koji kažu Ukrajini bi najbolje bilo sad zamrznuti sukob da bi stvorili uslove da se pripreme kao što su se oni pripremili za operaciju Oluja, a danas ministar odbrane Hrvatske odaje priznanje i zahvalnost Američkoj vladi koja je dala i pružila podršku hrvatskoj vojsci u samoj operaciji. Mislim da ne postoji modus i model da je to bila isključivo populistička njegova izjava.

Dimitrijeviću se dotakao da li bi bilo pograšno gajiti nade da Trump može za jedan dan rešiti rat u Ukrajini ili će se ratno mrcvarenje nastaviti:

- Siguran sam da niko ozbiljan uopšte nije ni jednog trenutka pomislio da on može da završi rat, ne za 24 dana. Nama se dopadalo ovde, posebno u Srbiji, to što je on pričao i navijali smo za njega. Njegov dolazak na čelo SAD-a mi doživljavamo kao nešto pozitivno, a to verovatno, ne govorim grupno za sve, zato što i tu ima različitih podela. U tom procentu smo navijali i za Donalda Trumpa - rekao je i potom dodao:

- To je bila jedna predizborna retorika gde je on sebi dao na važnosti. Pokazivao je da je moćan čovek, obraćao se svojim glasačima, što se i radi, ne treba mu zameriti. Misliti da on to sa ubeđenjem govori, to je isto tako kao verovati ono da su Rusi započinjući operaciju u Ukrajini bili spremni da završe posao za 15 dana. Jednostavno, to su smešna razmišljenja u pravom smislu reči.

Ako je Donald Trump rekao "Ne mogu da vam dam te planove jer ako vam ih dam, neću moći da ih koristim", iz te rečenice tumači se da zaista postoji neki plan koji je pragmatičan i primenljiv na trenutnu situaciju, a to može biti i odgovor da se eskivira samo pitanje. Filipović je izneo mišljenje sa svog stanovišta:

- To je naivno na takav način gledati. Treba pustiti vremenu da nam naslika kako stvari zaista stoje i sačekati da on zakorači u svoj drugi mandat formalno u samom januru. Tih 24 sata, to je više metafora, ja želim da vjerujem da je to metafora. Izginuo je veliki broj ljudi. Ogromna sredstva su uložena u sve to, velike svetski igrači su uključeni. Zamislite kada bi se sve to preko noći desilo tako, sada pružamo ruku jedni i drugima, sa osmesima na licu, zaboravljamo šta je bilo juče, šta je bilo prekijuče, to ništa nije bitno.

