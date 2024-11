Iran . Maštao sam o ovoj zemlji godinama. Priče o bogatstvima drevne Persije upio sam s majčinim mlekom. Jedva sam dočekao da avion uzleti iz Istanbula i ponese me ka gunguli Teherana.

Od svega što sam doživeo na putovanju o kojem sam maštao najupečatljivije ipak nisu bile bajke, ni muzeji, ni pijace na kojima sve šljašti i blešti, na kojima kao da se prodaje celokupno bogatstvo od Azije do Evrope. Najupečatljiviji je bio susret s Mahmudom Dolatabadijem, najznačajnijim iranskim živim piscem, rođenim 1. avgusta 1940. godine u siromašnoj porodici ratara i obućara u zabačenom selu Dolatabad, po kojem je uzeo prezime. Kao dete je pomagao porodici da obrađuju zemlju, istovremeno učeći za školu. Kad je naučio da čita, pred njim se otvorio novi svet. „Pročitao sam sve romane dostupne u selu. Čitao sam na krovu kuće, uz svetlost stare lampe“, pričao mi je.

- Petnaest godina sam se pripremao za pisanje ove knjige, a onda sam još petnaest godina radio na samom delu, čak i dok sam bio u zatvoru. Zemljoradnja me je naučila kako treba da se radi: prvo se pripremi tlo, pa se tek posle sadi - kaže on. Sedamdeset besanih noći

Kako se našao u zatvoru? Kad je upitao policajce monarhističke policije koji je to zločin počinio, rekoše mu zbunjeno: „Nijedan. Ali mnogi drugi uhapšeni imaju primerak vaših romana, tako da čim vaše knjige toliko vole, mora da ste nešto grdno zgrešili.“

„Revolucija je bila u toku, pucalo se na ulici, ali meni to nije smetalo. Bio sam posvećen svom delu. Radnja u „Nestalom Soluču“ prati siromašnu ženu koja odgaja decu u udaljenom selu pošto je njen suprug neobjašnjivo nestao. Ideja o romanu se Dolatabadiju prvi put javila u zatvoru, ali njeno poreklo vuče korene još iz njegovog detinjstva.

Postala je kultna scena u kojoj se žena bori između ljubavi i osude supruga koji je otišao bestraga, ostavljajući je da sama podiže decu i brine se o kući, koju još sama i kreči, ko zna, možda i za njegov imaginarni povratak: „Katkad je ljubav skrivena, ali postoji. Jeste zato što je nema. Uostalom, šta je ljubav? Ono što je očito? Ne, jer ako je očito, to onda i nije ljubav, nego spoznaja. Ljubav i jeste zato što je nije. Nije očita, ali se oseća. Potiče i prevrće. Tera na ples, na iskorak. Zakuje i požuruje. Čini nas ludakom u pustinji. Katkad ljubav jeste čovek, sam čovek. Njegovo bivanje jeste ljubav. Njegov hod i pogled su ljubav. Njegove ruke i srce jesu ljubav. Ključa u tebi, bez da joj znaš poreklo, bez da znaš otkud se pojavila u tebi. I raste. A ti to možda i ne želiš. Ili želiš a da to i ne znaš. Ne možeš znati. Ponekad je ljubav ono bledo sećanje na Soluča i tvoje prljave ruke koje kreče zidove.“