On je iznenadio i time što je postigao bolji učinak od očekivanog među mlađim Amerikancima, posebno muškarcima.

Ovog puta, Tramp je pobedio u sve tri države , srušivši nade demokrata da bi Harisova mogla da pronađe put do pobede zbog gubitaka na prevremenim izborima u južnim državama: Severnoj Karolini i Džordžiji.

- Ovde plaćate 5 dolara za desetak jaja. Nekada je to bio 1 dolar ili čak 99 centi. Mnogi od nas su se probudili, po mom mišljenju, iz demokratskih laži da su stvari bile bolje. Tada smo mislili da su stvari bile bolje - dodao je Negron.

- Razumem zašto migranti odlaze, ali morate to da uradite to na pravi način. Došao sam legalnim tokovima u Ameriku - rekao je on.