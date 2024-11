U trenutku dok je držao kameru uperenu u more, pesak i kupače, jedan turista je primetio avion koji se nemilosrdno survava pravo prema površini okeana , pokušavajući da uradi ono što niko nikad nije uspeo - bezbedno sleti na površinu otvorenog mora. Pratio ga je kroz objektiv svoje kamere i tako je nastao jedan od retkih autentičnih snimaka avionske nesreće leta 961 Etiopijen erlajnsa (Ethiopian Airlines).

Šta se desilo na letu 961?

Let 961 bio je redovan međunarodni let Boinga 767-260ER, koji je saobraćao između glavnog grada Etiopije Adis Abebe i Abiđana, Obala Slonovače (sa presedanjem u Najrobiju, Brazavilu i Lagosu). Njime je upravljao Leul, kao glavni pilot, uz pomoć kopilota Jonasa Mekurija (34), a u avionu se nalazio i mehaničar, devet članova kabinskog osoblja i 163 putnika. Let 961 otpočeo je svoje putovanje sa međunarodnog aerodroma u Adis Abebi u 11 sati i 9 minuta po lokalnom vremenu, skrenuo na jug prema Najrobiju kako bi uhvatio rutu za Keniju u koju trojica putnika sa leta nisu imala nikakvu nameru da stignu.