Ukrajinske snage napale su severnokorejske trupe u ruskoj oblasti Kursk, označivši novu fazu sukoba. Prema rečima ukrajinskog zvaničnika, vojnici su nosili ruske uniforme i pogođeni su artiljerijskom vatrom . On je dodao da se od prvog napada svakodnevno vode borbe u blizini grada Sudže, koji je pod kontrolom Ukrajine.

- Bilo je to obično borbeno dejstvo u regionu Kursk - otkrio je Kovalenko za Business Insider, iznoseći dodatne detalje o napadu. On je istakao da su ukrajinske snage svesne da su severnokorejski vojnici u ruskim uniformama raspoređeni u različite jedinice ruske vojske u regionu kako bi prošli obuku u borbenim uslovima.

- Izvršen je artiljerijski napad na položaj gde su se nalazili ruski i severnokorejski vojnici - rekao je Kovalenko. On je dodao da ovaj incident nije izolovan.

On je napomenuo da se sada svakodnevno vode borbe u oblasti oko Sudže, grada u centru ukrajinskog napredovanja u regionu.

- Naravno, svaki dan se granatiraju položaji - dodao je on. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da su severnokorejski vojnici već pretrpeli gubitke u Kursku .

On je dodao da predstavljaju "ozbiljnu pretnju koja zahteva dodatne resurse naših snaga". On je naveo i da neki od njih prolaze obuku za korišćenje izviđačkih i borbenih dronova, što predstavlja buduću pretnju Južnoj Koreji. On kaže da bi, po povratku u Severnu Koreju, mogli da iskoriste svoja nova znanja o dronovima "za buduće terorističke aktivnosti u pograničnim oblastima sa Južnom Korejom", rekao je Kovalenko.