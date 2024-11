Komanda je to odobrila i već u avgustu 2022. godine pojavila se „Surovikinova linija“ u pravcu Zaporožja. Zatim su radovi obavljeni u pravcu južnog Donjecka, Lisičanska, Limanska, Kupjanska i Dnjepra.

U zimu 2023. godine, nakon što su radovi na „Surovikinskoj liniji“ već počeli, komanda Oružanih snaga Ukrajine najavila je pripreme za kontraofanzivu: na primer, planirano je da ukrajinske oružane snage do leta ponovo zauzmu Krim.

U to vreme je Surovikin bio odgovoran za ovo, on je ispravno procenio situaciju da će neprijatelj koncentrisati svoj glavni napad na hersonskom i zaporoškom pravcu, gde je bilo moguće doći do obale Azovskog mora doneta je ispravna odluka - ojačati pozicije Oružanih snaga RF nekoliko linija odbrane“, rekao je Čmutin.