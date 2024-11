Veruje se da će Donald Tramp biti mnogo efikasniji u ostvarivanju svoje agende nego u prvom mandatu. Trampovi ljudi imaju ceo spisak kadrova za ključne pozicije napravljen na osnovu kriterijuma lojalnosti Trampu, a ne establišmentu. Ubedljiva pobeda Donalda Trampa i republikanaca na izborima dovešće do velikih promena u važnim oblastima, od imigracije do Ukrajine.

- Ovo je bila ubedljiva pobeda Trampa. U prošlom mandatu možda nije bio potpuno pripremljen u smislu infrastrukture, ali sada su se mnoge stvari promenile. On je osvojio glasove građana. Američki mediji su se pitali šta bi se dogodilo da se Džozef Bajden nije povukao - rekla je Pejović, koja je za Kurir televiziju u noći izbora izveštavala iz Vašingtona.

- Haris možda nije imala dovoljno vremena za kampanju, i pratila je činjenica da se loše snašla kada je bilo postavljeno pitanje migracije. Mene je najviše zanimalo kako će se prebrojati Arizona, gde su ilegalne migracije najintezivnije, toliko da je Arizona za par decenija sa 3 elektorskih mesta došla na 11 mesta. Iako je u pitanju bila mala razlika, Tramp je pobedio. Građane Vašingtona i Filadelfije zanimalo je da li će doći do mirne primopredaje vlasti, što jeste bio slučaj.

On je rekao i da se našao u Americi u danima izbora, gde je bio pozitivno iznenađen time što se svuda, naročito među mladima, govorilo o politici na argumentovan i konstruktivan način.

On je naveo i da veruje da će Trampove namere da sprovede mir u svetu biti lakše i više moguće po pitanju Bliskog istoka nego Ukrajine, jer kako kaže, Putin ipak tu vodi glavnu reč.

On kaže i da iako se najviše pažnje dalo kolebljvim državama, zanimljivo za ove istorijske izbore jeste to što su nekadašnje demokratske zemlje sa dugom istorijom podržavanja ove stranke, ove godine ipak postale republikanske države, čime je "srušio" demokratski zid.

- Treba se istražiti kako je glasao Mičigen. On je nekada bio pojas velike industrijalizacije gde se lepo zarađivalo i živelo. Kada je industrija prešla na Kinu, taj narod je došao do granice budžeta. Republikanci su odlično postupili pri biranju Vensa za potpredsednika, jer se on sve vreme obraća "plavim kragnama", odnosno radničkoj klasi - rekla je Pejović.