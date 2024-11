- Moramo da od uspavane sile srednje veličine ponovo postanemo vodeća sila srednje veličine . Nikada nismo dovoljno jasno artikulisali i zastupali svoje interese u Nemačkoj i to moramo da promenimo. Amerikanci su mnogo proaktivniji u tome - rekao je Merc za nemački časopis Stern.

- Ne bi trebalo da samo jedna strana ima koristi, već treba da sklapamo sporazume koji su dobri za obe strane. Tramp bi to nazvao dogovorom - dodao je on.

- Mi od Amerikanaca kupujemo borbene avione F-35 iz nužde, ali ih onda treba održavati ovde, a mi treba da dobijemo i neophodne kapacitete za to. To bi bio dobar posao za obe strane - rekao je on.