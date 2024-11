- Biće ih na desetine. Mogu da vas uverim u to - rekla je Trampova nacionalna sekretarka za štampu Kerolin Livit za Foks njuz u nedelju. Evo šta je Tramp rekao da će uraditi tokom svog drugog mandata i da li to može da uradi onog trenutka kada uđe u Belu kuću:

Većina njegovih sudskih slučajeva će nestati, posebno federalni

Pomilovaće svoje pristalice koje su napale Kapitol

Ukloniće "duboku državu"

On bi to pokušao da postigne oživljavanjem izvršne naredbe iz 2020. poznate kao "Raspored F".

Uvešće carine na uvoznu robu, posebno onu iz Kine

Poništiće zaštitu za transrodne studente

- Završićemo to prvog dana. Ne zaboravite, to je urađeno po nalogu predsednika. To je došlo kao izvršna naredba. I mi ćemo to promeniti, prvog dana će se promeniti - rekao je Tramp u maju.