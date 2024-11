Prvo su razmatrali da li eksplozije mogu biti hemijske reakcije, ali su to brzo odbacili. „Nije bilo izveštaja o nečemu što bi ukazivalo na hemijsko sagorevanje,“ rekla je Morgado. Moralo je biti fizičko, dodala je za CNN, „kao naduvavanje gume.“

Ovaj složeni proces između topljenja permafrosta i metana može trajati decenijama pre nego što dođe do eksplozije, otkrila je studija. Proces je „vrlo specifičan za ovaj region,“ kaže Morgado, pa iako veruje da su rešili misteriju za ovaj deo Arktika, ako se slični eksplozivni krateri pojave na mestima s drugačijom geologijom, „moglo bi biti nove misterije za rešavanje.“

Drugi naučnici nisu sigurni da je zagonetka rešena. Evgenij Čuvilin, vodeći istraživač na Institutu za nauku i tehnologiju Skolkovo u Moskvi, koji godinama proučava kratere, kaže da je ideja iz studije „nova,“ ali odbacuje tvrdnju da se uklapa u geologiju regiona. Permafrost u severozapadnom Sibiru je neobičan zbog veoma visokog sadržaja leda i metana, rekao je za CNN. Bilo bi teško da voda iz gornjeg sloja tla prodre kroz ovaj gusti, ledom bogat sloj do kriopega duboko ispod zemlje.

Ono u čemu se većina naučnika slaže je da klimatske promene igraju ulogu i da bi mogle dovesti do povećanja broja ovih eksplozivnih kratera u budućnosti. Globalno zagrevanje „utiče na čvrstoću smrznutih stena koje prekrivaju podzemni led sa šupljinama zasićenim gasom,“ rekao je Čuvilin, olakšavajući da gas izbije iz tla. Kako se klimatske promene ubrzavaju, dodao je, to bi moglo dovesti do većeg degradiranja permafrosta, snažnijih gasnih eksplozija i novih kratera.