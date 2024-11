Na reči svog sagovornika nadovezao se Miškeljin koji je istakao Trampovu osobinu koja fascinira javnost, a to je želja za zaustavljanjem sukoba i smanjenjem broja žrtva, čak i ako one nisu američke pripadnosti:

- I jedna i druga strana veruju u svoju pobedu, te upravo iz tog razloga ne možemo očekivati da će doći do bilo kakvog kompromisa. Prvenstveni cilj Trampove organizacije jeste da se zaustavi krvoproliće, a jednom prilikom je i rekao kako želi da ljudi prestanu da umiru. Jedan način koji može doprineti da se to ostvari jeste da se Ukrajini stavi jasno do znanja da neće dobijati dalju podršku od SAD-a. Sve govori da će Amerika koristiti više naftu kao oružje nego ucene sa dolarom, što je do sada radila.