On će sada voditi Odeljenje za unutrašnju bezbednost, zaduženo za pitanja poput zaštite granica, imigracije, odgovora države na katastrofe i obaveštajna pitanja .

Noem je, kako je sama objasnila, psa dresirala da lovi fazane i odvela je na polje sa starijim psima . Nadala se, kaže, da će ga to smiriti i disciplinovati, ali se pokazalo da se "Cvrčak zabavlja više nego ikada u životu".

- Dok smo se vraćali kući iz lova, stala sam da razgovaram sa porodicom, a Cvrčak je izašla iz mog kamiona, napala i ubila nekoliko njihovih pilića, a zatim pokušala da me ugrize. Izvinila sam se žrtvama, ispisala im ček za životinje koje su uginule i pomogle da se otarasim leševa Sve to vreme je pas "pucao" od ponosa, bila je nemoguća za dresiranje. Odvela sam je do šljunkare i ubila - napisala je Kristi.