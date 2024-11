A londonski The Telegraph, pozivajući se na svoje izvore u britanskoj obaveštajnoj službi, tvrdi da je Putin „dao naređenje” svojoj vojsci da sve mora biti završeno do inauguracije Donalda Trampa 20. januara 2025. godine.

Naime, i u Moskvi i u Kijevu se spremaju za „mirovni plan” koji će „uručiti” novi predsednik SAD Tramp, a očekuje se da bi to moglo da bude u narednih četiri do pet meseci, pa do marta ili najkasnije početkom aprila. Iako u Moskvi tvrde da im „ono što je do sada poznato” izgleda „apstraktno”, nije tajna da se i u Kremlju pripremaju za Trampov predlog i žele da do tada zauzmu najbolje moguće pozicije.