- To ne postoji, taj tzv. DOGE, to je kao njegova digitalna valuta. Dakle, to neće biti vladina agencija, to će biti savetodavno telo, jer da je deo vlade on bi morao da prijavi celu svoju imovinu, a to povlači mnoge druge stvari. To je savetodavni odbor u kojem će njih dvojica sa saradnicima videti gde može da se vlada učini efikasnijom. Mask je rekao da će videti, kako on kaže, ludosti gde se troše pare i da će to sve javno objaviti i da planira da vlada uštedi oko 2.000 milijardi dolara u tim reformama, znači gde je višak zaposlenih, gde se troše pare na netransparentan način i tako dalje. On je od Trampa dobio mandat da do sredine 2026. godine učini da ta vlada bude mnogo efikasnija. Videćemo da li će to uspeti jer je to savetodavno telo, nema nikakve izvršne funkcije, nego sve što oni preporuče, treba da se prihvati od strane Trampa, vlada, birokratije.