- To nije ništa novo, to smo mogli da vidimo tokom prvog mandata Trampa ali i tokom njegove izborne kampanje za drugi mandat. Dakle o Kini se najviše razgovaralo tokom kampanje. Tramp je naglašavao u svojim planovima da ce drugačije da postavi stvari u svojoj drugoj administraciji, da će brzo da sastavi kabinet od onih ljudi za koje očekuje da će biti lojalni. U tom kontekstu potpuno je očekivan izbor Suzi Vajls, Stivena Milera, Kristi Noem, Majkla Valca, Toma Homana, Pita Hagseta, Li Retklifa i verovatno Marka Rubija. To su sve osobe poznate po svojim oštrim stavovima o Kini, zagovarajući čvrstu liniju prema Pekingu u oblastima koje se kreću od nacionalne bezbednosti do trgovine.