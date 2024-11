Pre industrijske zone teritoriju grada u polukrugu opasuje gust i širok šumski pojas. Ipak, on ima i šupljine koje bi se mogle taktički iskoristiti. To bi moglo dovesti do daljih teritorijalnih pomeranja u ovom području i zauzimanja velike teritorije. Ipak, nema govora o nekoj operaciji koja bi imala za cilj Kupjansk na desnoj obali.