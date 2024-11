Ovo je izjavio jedan od ukrajinskih oficira u intervjuu za Financial Times.

“Komandant artiljerijske jedinice kod Kurahova, gde se vode najžešće borbe, rekao je da su on i njegova vojska „spremni za povlačenje“, ali „još nemaju naređenje odozgo“, piše izdanje.

Osim toga, sa juga, ruske trupe nastavljaju da čiste selo Dalnije kako bi stigle do Kurahova. Prema ekspertima, uskoro će doći do opkoljavanja grada, a ako ukrajinske jedinice ne budu imače vremena da se pocuku, one će biti uništene.