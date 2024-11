- Prvo što sam uočio jeste da se radi o mladom čoveku, a drugo kada novi predsednik dođe na vlast on gleda da stavi svoje ljude tamo gde bi trebalo, gde mogu da daju svoj doprinos, ipak se govori o dubokoj državi koja ima svoju strategiju još od davnina i neće se to tako lako promeniti. Dakle, ako se promene neki ljudi, recimo u ministarstvu odbrane, taj čovek će da diriguje šta i kako bi trebalo, ali ne može on da promeni po dubini sve komandante, oficire, i tako redom. Takođe, dosta toga zavisi kakva će politika biti u samom vođenju jedne moćne supersile poput SAD. Tramp, čim se kandidovao, optužili su ga da je kriminalac, na njega je izvršen atentat, pa su mu onda pretili zatvorom, a sada smo došli do toga da ga primio Bajden - započeo je Šljivančanin, pa nastavio: