"Okej, hajde da budemo realni, znamo da se to neće nikad dogoditi. Ali ako on započne ili predloži nešto kako bi se započeo politički proces, to će biti dobro došlo. U tom slučaju mora se uzeti u obzir "realnost na terenu", odnosno to da je Ukrajina u defanzivi tokom celog trajanja sukoba", rekao je Gatilov.