Prema procenama Centra za odbrambene strategije, do decembra „linija fronta će se verovatno pomeriti 30-35 kilometara zapadno od sadašnje pozicije“.

FT dodaje da je Tramp, koji bi trebalo da stupi na dužnost u januaru, obećao da će „završiti rat za 24 sata“ i da je kritikovao američku vojnu pomoć Ukrajini. Kako je saopšteno, rukovodstvo Ukrajine se nada da stabilizacija linije fronta i demonstracija stabilnosti do januara mogu pomoći da se Tramp ubedi da zadrži podršku Sjedinjenih Država.

„Ljudi su veoma iscrpljeni. Oni jednostavno ne mogu da drže granice na kojima se nalaze“, rekao je on.

Planirano je da se do februara pozove dodatnih 160.000 vojnika, ali stručnjaci sumnjaju da će to uspeti i očekuju da će biti pozvano oko 100.000 - broj koji bi pokrio samo polovinu trenutnog manjka.

Pukovnik Vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine Jurij Ignat nedavno je izjavio da je deo pripadnika VS prebačen na front, ali je kasnije jedan od portparola Oružanih snaga razjasnio da oni koji služe u VS, od pilota do inženjera i medicinari, ostaju u obavljanju svojih specijalizovanih funkcija.