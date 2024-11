U podkastu snimljenom u saradnji s britanskim glasilom Telegraf, Hejg je izjavio da, ako buduća administracija izabranog predsednika Donalda Trampa dozvoli Ukrajini da se „sruši”, to će imati posledice po kredibilitet Sjedinjenih Država u svetu i po sposobnost Amerike da “spreči buduće sukobe”.

„Tramp kritikuje Bajdenovu politiku u Avganistanu, haotično povlačenje pre tri godine, ali ako on dovede do sloma Ukrajine, to bi bilo mnogo veće poniženje za Sjedinjene Države, za američku moć u svetu, za sposobnost da se obuzda buduća kriza na Tajvanu,” izjavio je Hejg u intervjuu za britansko glasilo.