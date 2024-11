U međuvremenu je održano više od trideset samita, a mesta događaja su birana nasumično. Kina je, koliko me sećanje služi, dva puta bila domaćin ovakvih skupova, koje sačinjava 21 zemlja.

Predsednika Kine, Si Đinpinga, pozvala je u goste lično i formalno predsednica Perua, Dina Ersilija Boluarte Zegara. Nadam se da je ideološki bliska razmišljanju Kineza, koji su i inače, "pitki" svakome ko ozbiljno želi učešće u zajedničkim projektima. Pominjući projekte, pada u oči i planirano "na daljinu"("on line") otvaranje luke u Peruu, koju su gradili i Kinezi! Biće i to događaj koji će pamtiti svi Peruanci. Ne radi se običnom regionalnom skupu lidera, već i o zvaničnoj, državnoj poseti kineskog predsednika koja ostavlja dubok trag u Peruu.

I ova poseta južnoj Americi svedoči o tome da je Kina danas veoma potentna u svakom smislu i da je vrlo dobro da to shvata i Pacifički region! I to posle predsedničkih i drugih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Tome svakako doprinosi i kineski uspeh u stvaranju novih tehnologija u brojnim pravcima, što je sve češći slučaj, ali i racionalno procenjivanje koje se ogleda i u odnosu Kine prema Ruskoj federaciji, svim zemljama takozvanog "Globalnog Juga", ali i sveta u celini. Nije tek tako rečeno da je Kina danas motor svetske privrede sa velikim rastom, čega postaju svesni svi, pa i zemlje Azije i Pacifika. Pored svega toga, latino-američke zemlje, koje su u mnogo čemu sa karakeristikama područja u razvoju, sarađuju sve tesnije sa Kinom. Dobro je da je tako. Kina se oslanja na sopstvene snage ne želeći da ovlada drugima, niti namećući svoj jedinstveni sistem. Utisak je da joj je bitno da može sama da bira ono što poželi. Takođe, suštinski je značajno što kineski stručnjaci gradeći infrastrukturu van svoje zemlje ne kriju od drugih šta čine i kako stvaraju, već to rade kao kod kuće!