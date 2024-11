"Nije mi jasna ta logika kao vojniku, do koje mere je njima bitna ta Sudža i to plinsko čvorište?"

Slušaj vest

Za oko tri meseca biće tačno tri godine od početka ruske invazije na Ukrajinu ili drugačije rečeno, specijalne operacije Moskve. I jedna i druga strana u ovom trenutku tvrde da se dobro drže na na bojištu. Iz sveta stižu različite, pa i brzoplete ideje o tome kako zamrznuti konflikt ili dogovoriti primirje. O tome koliko je to moguće, baš pred tačno 1000. dan rata govorili su gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, Milan Jolović, pukovnik u penziji, Časlav Koprivica, profesor na Fakultetu političkih nauka, Aleksandar Radić vojnopolitički analitičar i Srećko Đukić, ekonomista, diplomata i publicista.

Jolović je sa stanovištva iskustva pokušao da irazi svoje mišljenje na temu strategije poslednjih dešavanja na frontu, kao i u kojoj meri ona garantuju da je završetak ovog sukoba blizu:

Kurir Televizija

- Rusi su krenuli u jaku kontraofanzivu u Kurskoj oblasti. Ono što je vrlo zanimljivo, u Kurskoj oblasti nalaze se tri najelitnije ukrajinske brigade. Sve te brigade naoružane su NATO naoružanjem i izvršile su obuku po NATO standardima. Meni govori kao vojniku da su u ovom momentu Ukrajinci dali težište da brane taj deo teritorije koje su okupirali i izvršili invaziju. Ja ne vidim ni jedan strateški značaj. Ovo je važno jer su Rusi već juče ušli u Kupjansk. Ukrajinci trpe velike gubitke i gube veliku teritoriju. Rusi su za oko dva dana ušli u centar Kupjanska. Očigledno je da vlada velika panika među ukrajinskim snagama i da nemaju dovoljno snaga, odnosno pešadije - rekao je on i dodao:

- Mogućnost je i da je Trampova pobeda uticala na pad morala ukrajinskih oficira i vojnika, da je došlo do popuštanja linija. Oni su zadnjih mesec dana zauzeli Vuhledar. Posebno u Donjeckom pravcu trpe velike gubitke. Rusi kažu da su Ukrajinci izgubili 32 hiljade vojnika u Kurskoj oblasti, to je osam brigada. Može biti i da je taj broj manji, da su izgubili četiri brigade. Nije mi jasna ta logika kao vojniku, do koje mere je njima bitna ta Sudža i to plinsko čvorište?

Kurir Televizija

Koprivica se nadovezao na reči svog sagovornika i prokomentarisao tvrdnje Zelenskog da ima nove planove za pobedu:

- Kada pogledate kako izgleda situacija na bojištu, to nema veze sa mozgom. Ruska ofanziva je neprekidno u toku. Možete da stavite na papir šta god vam je volja, on je već imao neke planove za pobedu. Više niko ozbiljan na zapadu ne razmišlja o tome, već samo kako da spasu šta se spasiti može. Njima je potpuno jasno da uz ovakav stepen pomoći zapada, finanskijske i vojne, oni gube rat. Ono što Ukrajinu iz njihove perspektive može da spase jeste da onaj koji napada uvek ima velike gubitke, nezanemarive. Mogu da se eventualno izvuku od poraza ako u dužem vremenskom intervalu ruski gubici budu takvi da se njihova javnost pobuni i zatraži neku vrstu zamrzavanja konflikta - istakao je, a potom dodao:

- Pomenuto je da je ukrajinska vojska u panici, a postoje dve ukrajinske vojske. Postoje oni koje je moj sagovornik pomenuo, oni su ne samo dobro naoružani, već su i ukrajinski nacionalisti. Druga vojska su ljudi koji su prisilno mobilisani širom Ukrajine, manje motivisani, a dobar deo njih nikada nije ni glasao za nacionalističke stranke.

Kurir Televizija

Radić je istakao slaganje sa svojim sagovornicima:

- Čak i oni koji su imali najviše simpatija za Ukrajince, teško su mogli da veruju da će oni organizovati smislenu, dugotrajnu i upornu odbranu. Ukrajina ne može da pobedi u tom ratu, ne postoji mogućnost. Ljudi zaboravljaju da kada je počeo rat postojala je nesrazmerna razlika u resursima dve strane. Ruska strana mora dobiti zadovoljenje zbog niza unutrašnjih propagandi i mora zadržati određenu količinu teritorije. Politika je ta koja upravlja mehanizmima i mislim da bi nešto što ne bi smelo da nas iznenadi trebao da bude kontrolisani slom ukrajinskog fronta. Jasno je da je Moskvi potreban veći komad Donjecke oblasti pod kontrolom, da bi postojalo opravdanje pred svetom za završetak rata.

Usled Trampove pobede na izborima za predsednika Amerike pokrneula su se i mnogobrojna pitanja kako će se to odraziti na ovaj sukob, a Đukić je imao da kaže sledeće:

Kurir Televizija

- Ne sumnjam da su u toku intenzivni pregovori. Ko će garantovati mir je esencija ukrajinskog problema, da li će to biti NATO ili evropske zemlje. Amerika se izvlači iz toga. Granica će biti razdvajanja 1300 kilometara. Za takvu kontrolu treba od 50 do 100 hiljada vojnika. Ono što je bitno jeste da to treba evropske zemlje da obezbede. Ukrajina ne može u NATO, a njegove članice mogu u Ukrajinu - započeo je i dodao:

- Ako danas pravimo bilans 1000 dana rata u Ukrajini, videćete da ni jedan strateški cilj nije dostignut. Rusija ni jedan cilj nije ostvarila. Kada se sutra zaključi, to će biti prekid rata. Ukrajina nije poražena, Rusija nije pobedila. Pratim to iz više izvora. U ratu prva strada istina. Treba gledati mnogo izvora da bi se došlo do objektivne slike. Rusi su u oktobru izgubili najviše vojnika. Resursi su iscrpljeni na obe strane. I kod Rusa su ljudski resursi ograničeni, manje nego kod Ukrajinaca, ali jesu. Na frontu Rusi nisu ostavrili cilj, napreduju u Donbasu, sada više nego početkom ofanzive, ali žrtve su veće. Rusi sprovode ofanzivu, a Ukrajinci stratešku odbranu.

04:27 Jolović: Tri elitne brigade obučene po NATO standardima, zašto napadaju drugom vojskom? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

JANKOVIĆ TVRDI DA JE RUSIJA VOLJNA DA NAĐE MIRNO REŠENJE: