Odmah potom bi ih odveli u smeštaj, i tada bi većini postalo jasno da ništa nije kako je bilo dogovoreno. Dovođeni su u objekte u kojima su uslovi bili nehumani i gde je već boravilo 20 do 25 ljudi. Uglavnom su to bile drvene barake, bez nameštaja, ili podrumi kuća. Tu bi ih držali pod ključem. Odatle bi ih vodili u objekte gde se vršila prerada otpada, gde bi ih terali da rade neprekidno od jutra do mraka i duže.