Kako smo se našli u situaciji iz koje jedini izlaz vodi u nuklearni sukob? Ko je evropske nacije doveo do toga? Same sebe, ili su sirenski zavedene sa strane? Možda je ipak u pitanju kombinacija oba navedena faktora, lažno predstavljena kao neopizivi diktat istorije.

Đokić se osvrnuo na početak ovog rata na tlu Evrope:

- Na početku, to nije imalo velike veze sa Ukrajinom, već sa samom činjenicom da Ukrajina hoće da postane Zapadna zemlja, to je glavni razlog zbog kojeg je došlo do invazije. Ne samo taj famozni ulazak u NATO pakt, pošto nije bilo ni predviđeno da Ukrajina u nekom doglednom dobu uđe u NATO savez, a pre ovog rata, protiv toga su bili Nemci i Francuzi baš da ne bi pokvarili odnose sa Rusima. Svakako, ni Amerika nije pokazala preterano interesovanje, njima je glavno obuzdavanje kineske moći u Indopacifiku. Nije Evropa kriva za ovaj rat, Putin je napao Ukrajinu, nije Evropa, ali ključna tačka je bila još 2014. godine.

Obrknežev se nadovezao na Đokićeve reči, rekavši da se ne slaže za njegovim tvrdanjama:

- Ne slažem se da je to počelo 2014. godine, tada sam u periodu od mesec dana bio na samome Krimu. Mi smo tada plovili obala Krima i sve je bilo ruinirano. To je sve počelo 2003. ili 2004. godine, Ukrajina je nekako podložna tim obojenim revolucijama. Te 2014. godine ruska privreda je bila ravna nuli i oni su usvojili ogroman budžet što se tiče poljoprivrede, te su počeli da se baziraju na sopstvenu industriju za mnoge proizvode koje su dotad uvozili iz EU. Tokom tih osam godina, zatvorili su taj lanac, pokazali su da mogu da budu svet u svetu. U geopolitici, Hartland obuhvata prostor Centralne Azije, Rusije i Ukrajine, a to Amerikanci nazivaju srcem zemaljske kugle.

Petrović je spomenuo licemeran potez Amerike prema Ukrajini:

- Da li Amerika smatra da može da obori Rusiju preko Ukrajine? Ne, ali mogu da joj naude, tu je suština. Oni su izvršili puč 2014. godine u februaru, gde je oborena legitimno izabrana vlast, ali gore od toga, vladajuće proruske stranke su zabranjene. Kako su one zabranjene, stvoren je koncept Ukrajina ekvivalent anti Rusija. Rusija nije mogla da prihvati to i tako je došlo do sukoba. De jure, Rusija je napala Ukrajinu, sa aspekta međunarodnog prava, defakto sve je učinjeno da do toga dođe. Rusija pobeđuje, Amerika je to predvidela, ona je realna, licemerno su Ukrajinu gurnuli u rat koji ne mogu da dobiju kako bi oštetili Rusiju.

Đurđev je podsetio na dugo odložonu reakciju Rusa na ubistva sunarodnika u Ukrajini:

- Navršava se 1000. dan o specijalne vojne operacije. Ono što gledaoci vrlo dobro znaju jeste na čijoj strani je pravda kada je ovaj sukob u pitanju. Neposredni razlog za vojnu operaciju je dugo odlagani, i prosto je neverovatno koliko dugo je rusko javno mnjenje izdržalo toliko dugo i rukovodstvo, da ne reaguju na ubistvo Rusa u Ukrajini, potpuno etničko čišćenje, a pritisci same ruske nacije na njihovo rukovodstvo su bili ogromni. Putin je u istorijskom intervjuu rekao da je ruska reakcija bila zakasnela, ali da je to bio poslednji momenat ne bi li se sačuvali ljudski životi.

