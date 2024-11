U delovima Istočne Ukrajine, Donjeck i Lugansk, od 2014. godine vode se borbe između ukrajinskih i proruskih snaga . Predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio je u februaru 2022. godine Lugansk i Donjeck nezavisnim državama, ali one nisu dobile međunarodno priznanje i i dalje se smatraju delom Ukrajine.

On je, sa 19 godina, kao brucoš Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, iz ličnih uverenja odlučio da se pridruži proruskim snagama u Donbasu. Viši sud ga je osudio zbog učešća u ratu u Ukrajini, što je kažnjivo srpskim zakonom. Kasnije je postao deo sedme brigade ruskih paravojnih jedinica.

- Osnovni motiv bila je, zapravo, znatiželja. Hteo sam da saznam šta se tamo zaista dešava. Informacije koje su dolazile do nas bile su vrlo oprečne i jednostrane. Ukrajinski i zapadni mediji davali su samo jednu stranu priče, često iskrivljenu. Isto tako, ruski mediji su nudili svoju verziju, koja je takođe bila pristrasna.

- Drugi motiv bila je želja da pomognem tamošnjem stanovništvu. Video sam da se Rusima u Istočnoj Ukrajini dešava nešto vrlo slično onome što se dešavalo Srbima tokom raspada Jugoslavije. Situacija u Donbasu podsetila me je na dešavanja u Republici Srpskoj Krajini, Republici Srpskoj, na Kosovu i Metohiji - isti obrazac, isti akteri, samo s drugim imenima - tvrdi Jović.

- Posle Majdana, Ukrajina se faktički podelila na dve grupe: one koji su podržavali Majdan i novu vlast, i one koji su se protivili, okupljene u tzv. antimajdanske pokrete. Ti pokreti nisu bili ograničeni samo na Donjeck i Lugansk - antimajdanske demonstracije su bile širom jugoistoka Ukrajine, od Odese do Harkova. Međutim, nasilne mere vlasti u Kijevu brzo su ugušile te pokrete - rekao je Jović.