Naime, kako prenose mađarski mediji, sumnja se da je mlada medicinska sestra preminula usled burnog seksualnog odnosa koji je imala sa osumnjičenim 37-godišnjim Ircem. On ju je, kako sam tvrdi, vezao tokom sado-mazo intimnog odnosa, što je dovelo do tragedije.

" Prilično je uobičajeno da javnost odmah donese presudu da je ovo brutalno ubistvo, ali to ovde nije slučaj . Realnost je da su se ta dva stranca upoznala u noćnom klupu u Pešti. Popili su mnogo viskija, a zatim nastavili dalje", rekao je advokat koji brani 37-godišnjeg muškarca.

"Moj klijent je rekao da je devojka tražila od njega da joj nanese bol, da je veže, jer bi je to još više uzbudilo. Muškarac je rekao da to ranije nije uradio i da je to na njen zahtev. Nažalost, stvari su postale grube, devojka je ostala bez kiseonika, izgubila svest i ugušila se. Ovo sve mislim da će biti potkrepljeno nalazom obdukcije i veštačenjem lekara", objašnjava advokat Giorgi Magiar za blikk.hu.