- Ova administracija, koja vodi pogrešnu politiku, nažalost, pokušava da pripremi teren kako bi njeni potezi bili opravdani i doneli rezultate. Međutim, mislim da su svesni da se ti rezultati neće ostvariti. Pokušava se da se Ukrajina ojača na pogrešan način, a pritom se otežava budućoj administraciji, možda Donaldu Trampu, ukoliko on preuzme vlast. Ako bi došlo do ozbiljnijih napada na rusku teritoriju, sukob bi eskalirao, postao bi brutalniji i teže bi ga bilo zaustaviti. Retorika Donalda Trampa o brzom završetku rata tada bi bila teško ostvariva. Ovo je igra u pozadini - igra ekonomskih i političkih interesa, ali i strategije da se zakomplikuje situacija političkom protivniku - rekao je Dimitrijević.

- Teoretski, Rusiji to možda nije neophodno, ali Severna Koreja time jača svoju poziciju kao strateškog saveznika. Ova saradnja ima dvostruki cilj - vežbanje vojske Severne Koreje i priprema za potencijalne sukobe u budućnosti, posebno u Indo-Pacifičkom regionu. Severna Koreja takođe koristi ovu saradnju kako bi opstala. Oni proizvode oružje i time plaćaju za resurse poput žitarica koje dobijaju od Rusije. Njihov fokus na vojnu industriju razumljiv je s obzirom na okolnosti u kojima se nalaze - rekao je Obradović. Svi ovi potezi ukazuju na pripremu pozicija pred eventualne promene politike SAD nakon inauguracije nove administracije. Ukoliko Tramp preuzme vlast i sprovede svoju najavljivanu politiku smirivanja, sukobi će se postepeno povlačiti. Do tada, ova eskalacija će služiti za zauzimanje strateških pozicija - istakao je Dimitrijević.

- Prvo, samo da se osvrnem na Lavrova - juče je izjavio da nije mogao da dopuni avion gorivom zbog sankcija. To jasno pokazuje da sankcije ipak funkcionišu, što su čak i neki ruski mediji preneli. Što se tiče Trampovih izjava o miru, ključna stvar je da li on zaista želi pregovore ili nametanje primirja. To ostaje nejasno. Drugo, šta se time postiže? Putin je stavio sve karte na sto i značajno oslabio međunarodnu poziciju Rusije na duži rok. Troškovi rata su ogromni. Primera radi, ranjeni ruski vojnici su ranije dobijali 30.000 dolara odštete, sada je taj iznos oko 1.000 dolara. Gubici su ogromni, a ključni problem je što se ne vidi kako bi trenutni ciljevi mogli opravdati toliku cenu - rekao je Obradović i dodao: