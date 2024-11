Ipak, Amerika sve do sada nije dozvoljavala Kijevu da te projektile koristi za udare unutar Rusije, uprkos tome što su iz Kijeva poručivali da su time primorani na borbu u koju mogu da koriste samo jednu ruku, dok je druga vezana iza leđa.

Bajden je rešen da pre Trampovog povratka u Belu kuću učini sve što može za Ukrajinu u malo vremena koliko mu je ostalo do kraja mandata, a u njegovoj administraciji smatraju da bi ovakvo jačanje vojske pod komandom Kijeva moglo da Ukrajini obezbedi bolju poziciju u bilo kakvim mirovnim pregovorima koji bi mogli da uslede.

- Rakete će pričati same za sebe - poručio je Zelenski.

Rakete ATACMS lete brzinama većim od brzine zvuka i u stanju su da pogode metu na udaljenosti do 300 kilometara, pri čemu projektil može da nosi bojevu glavu od 227 kilograma eksploziva ili kasetnu municiju koja rasprskava stotine manjih bombi po širem području.

- Ne mislim da će to biti odlučujuće. Ipak, to je zakasnela simbolična odluka kako bi se digli ulozi i pokazala vojna podrška Ukrajini. To može da poveća ratne troškove Rusiji - kazao je za BBC zapadni diplomata koji se nalazi u Kijevu, a insistirao je na anonimnosti zbog osetljivosti teme.