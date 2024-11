"Odluka kancelara je nepromenjena" , rekao je portparol nakon što je upitan može li doći do promene u politici nakon odluke SAD da dozvoli Ukrajini da ispaljuje rakete dugog dometa na rusku teritoriju.

"Ovde je stav našeg predsednika, stav ruske strane, vrlo jasno i nedvosmisleno formulisan od strane šefa naše države u izjavi koju je dao u Sankt Peterburgu, kada je tamo govorio na jednom forumu. To je bilo pre samo nekoliko meseci i tamo je sve bilo vrlo jasno rečeno“, poručio je Peskov.

On je rekao da je Kremlj pažljivo ispratio sve objave medija o tome da će biti dozvoljeno da se koriste rakete dugog dometa za napad na Rusku Federaciju.

"Predsednik Rusije Vladimir Putin je već objasnio - i to vrlo jednostavno. Činjenica je da udare ne izvodi Ukrajina, već one zemlje koje daju dozvolu. Ciljanje i druge usluge ne vrši ukrajinska vojska, već vojni stručnjaci iz zapadnih zemalja i to radikalno menja modalitet njihove (Zapada i SAD – prim. aut.) umešanosti u ukrajinski sukob“, rekao je Peskov.