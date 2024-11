- Meni to izgleda kao vruć krompir koji je Bajden predao Trampu i sada će svakako biti teže praviti dogovor, jer, po reagovanjima Rusije, to je pretnja, pojačavanje tenzije i direktan ulazak NATO-a u rat. Radi se o eskalaciji, ali pitanje je koliko će rakete uticati na promenu situacije na terenu, jer su ograničene na prostor Kurska. Bez obzira na to, mislim da je taj potez osvetnički prema Trampu - kaže stručnjak.