- Homan je jedan od Trampovih buldožer koji će sprovoditi njegovu politiku. Tramp je još u svojoj autobiografiji veličao Kineski zid, i uvek pominje ekonomske gubitke koje SAD ima zbog velikog broj migranata. Ovi izbori su pokazali da ima veliku podršku grupa koje on želi da deportuje - rekao je Vuković.

On dodaje da je Arizona zemlja koja ima mnogo migranata, a dala je glas Trampu jer je u pitanju kvalitet života i opstanak, kao i da Amerika ne može da bude "sklonište za migrante". Vuković je objasnio i da je najveći deo sudskih procesa koji se sprovede u Americi upravo zbog ilegalnih migracija, što stavlja veliki ekonomski pritisak na sistem.

- Tramp je rekao da mnogi od njih "donose loše gene", a za grad Aurora da su ga preuzele bande iz Venecuele, pa je ostala tvrdnja da je kvalitet života Amerikanaca ugrožen od strane migranata. On želi da se napravi selekcija ljudi koji ulaze u državu, na legalan način i to pojedinci koji jesu potrebni državi - kaže Vuković.

Matić je objasnio da je deportacija dug proces, i ma koliko Tramp pokušao da ga ubrza, ne može samo hapsiti ljude i poslati ih na prvi avion do njihove rodne zemlje.

- Mi možemo da govorimo o individualnim troškovima, ali lako je reći u kampanji pričati svašta, jer to donosi političke poene i strah stanovništvu kojim je najlakše manipulisati. Nije samo skupo podići zid kod Meksika, već zaposliti bezbedonosne snage, uključiti struju... - kaže Matić.

On dodaje da Amerika ima nedostatak radne snage, a da bi mnoge industrije patile ukoliko on zaista otera sve migrante iz države, navodeći to kao jednu od prednosti migranata.