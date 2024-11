- Nemamo šta da najavljujemo ili potvrđujemo to danas. Tako da to ostaju nepotvrđeni izveštaji... Ako bi Sjedinjene Američke Države odobrile upotrebu bilo kog sistema naoružanja, uključujući i ovaj sistem, to ne bi značilo direktno učešće SAD u ratu. To bi značilo nastavak politike koju vodimo od početka rata, a to je da mi snabdevamo Ukrajinu sredstvima za odbranu njenog suvereniteta na teritorijalnom integritetu, a oni ratuju, naglasio je on.