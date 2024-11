Vozroždenija je nekada bilo živahno ribarsko selo okruženo tirkiznim lagunama. To je bilo vreme kada je Aralsko more bilo četvrto najveće na svetu i bogato ribom.

Međutim, sovjetske vlasti odlučile se da vodu iz njegovih pritoka iskoriste za kanale za navodnjavanje. To je dovelo do nezapamćenog životinjskog i biljnog izumiranja, a Aralsko more je danas samo senka od nekadašnjeg prirodnog dragulja.