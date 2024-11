To su objavili ukrajinski mediji, pozivajući se na ukrajinske vojne izvore, ali nije navedena vrsta upotrebljenog oružja. Kasnije je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio „dalekometnu sposobnost“ Ukrajine, navodeći upotrebu dronova i raketa tipa Neptune i ATACMS. On nije ni potvrdio, ni demantovao upotrebu američkih raketa na ruskoj teritoriji.

Vojni stručnjak Jurij Fedorov kaže da su ukrajinske oružane snage do sada već upotrebljavale ATACMS rakete na okupiranim područjima – često je cilj bio Krimski most. On navodi da ruske snage ovoga puta nisu mogle da obore sve rakete i da je najmanje jedna pogodila cilj, što pokazuju lančane eksplozije u ruskom skladištu oružja.