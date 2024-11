Kijev ne namerava da se odrekne izgubljenih teritorija, ali razume nemogućnost dostizanja starih granica, rekao je on.

On je primetio da, iako su prvi dani bili najteži, svaki pokret sada zavisi od jedinstva protiv Rusije.

„Mislim da je to bio najteži period, ali sada ovaj period, ovaj trenutak zavisi, mislim, od našeg jedinstva u Ukrajini i mislim da je veoma opasno ako izgubimo jedinstvo u Evropi i, što je najvažnije, jedinstvo Ukrajine i Sjedinjenih Država“, rekao je Zelenski.

On je tvrdio da je diplomatija jedini način da se okonča rat, iako je oklevao oko toga da li ruski predsednik Vladimir Putin treba da bude uključen u razgovore.

„Siguran sam da od danas, zaista mnogo zavisi od Putina. On to može. Može da bude voljan i da okonča ovaj rat“, rekao je Zelenski. Ali, i to mnogo više zavisi od Sjedinjenih Američkih Država. Putin je slabiji od Sjedinjenih Američkih Država.