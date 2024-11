Najnovija analiza britanskog Telegrafa jeste da su nuklearne pretnje Moskve prilično suptilna igra koja direktno ne šteti Rusiji, ali šteti jo[ uvek aktuelnom američkom lideru Džozefu Bajdenu i istvremeno ide na ruku budućem predsedniku Donaldu Trampu. Kako ovaj list dalje navodi, ažuriranje ruske nuklearne doktrine ima mnogo prednosti za Kremlj: dolazi na naslovnice, izgleda zastrašujuće i, uz malo sreće, nateraće Amerikance da dva puta razmisle o isporuci raketa Ukrajini. O tome šta zaista stoji iza ove promene nuklearne doktrine , kao i da li je to za Ruse jednostavno potpisivanje internog dokumenta ili zaista i bacanje bombe govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije " Redakcija " stručnjak za spoljnu politiku Branimir Djokić i general major u penziji Luka Kastratović.

- Ovo je jedan od najsloženijih trenutaka, odnosno rat Amerike protiv Rusije, zapada protiv istoka, a glavni cilj je Kina. Njima ne odgovara široki sukob gde može da dođe do trećeg svetskog rata. Njima odgovara produženje rata, odnosno da namenska industrija vrši prodaju oružja. Profit je iznad ljudskih prava i slobode. Suština je u tome da, ako duboka država proceni, krenuće u akciju. Tramp se zalaže za mir i pregovore, ali moguće je da se desi da centri moći dozvole da se situacija što više zaoštri . Svet strepi šta će biti ova dva meseca.

- Evropa se nalazi u ratu. Promena nuklearne strategije koju radi Putin je priprema za Trampa i potencijalne pregovore. Putin vidi da je Tramp spreman za dogovor. Želi to da iskoristi da bi dobio više. Trampovi ljudi ne smatraju Rusiju velikom silom, oni njih ne interesuju, njihov glavni fokus je Kina i zato žele da se ovaj sukob završi kako bi se što pre na to fokusirali. Putin zna da im je u interesu da se sukob završi i da su spremni da daju mnogo više. Ovom eksalatornom retorikom oko nuklearnog rata daje vetar u leđa - rekao je on i dodao: