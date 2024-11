On tvrdi da je 100 nuklearnih eksplozija dovoljno da dovede do kraja naše civilizacije, dok je Milić rekao da je Bajden dozvolio upotrebu eksploziva Ukrajini jer je svestan da će se rizici eskalacije prebaciti na novoizabranog predsednika Amerike Donalda Trampa.

- To jesu moćne rakete, ali po dometu nisu epohalne. Dubina koju bi dosegle u Rusiji je 100 do 150 kilometara. Moja teorija je da postoje dva razloga zašto je došlo do ove odluke. Prvi je da se napakosti novoj vlasti u Americi, kao i to što je Rusija na ofanzivi na celom frontu u Ukrajini i počeli su da primenjuju veoma jako oružje.