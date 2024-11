- On je sve posmatrao iz perspektive preduzimača koji se bavi posedima i nekretninama, što je bio pre nego što je počeo da se bavi politikom. Svaki posed može da bude dodeljen samo jednom. Ukoliko ga on nije obezbedio, neko drugi jeste. Tako je on gledao na svet. Za njega su sve zemlje u međusobnom nadmetanju, pri čemu je uspeh jedne bio propast druge, on nije verovao da bi prosperitet svih mogao da bude uvećan kroz saradnju - napisala je Merkel.