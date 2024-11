Nije bilo znakova nasilnog ulaska u stan, zbog čega su istraživači zaključili da je ona verovatno poznavala ubicu. Jedan od najvećih tragova su bile policijske lisice kojim su joj bile povezane ruke marke " Smit i Veson ". Detektivi su pokušali da uđu u trag serijskom broju, ali ispostavilo se da su nepostojeći. Oni su ispitivali i razne policajce u potrazi za ubicom, ali ni to nije urodilo plodom, pa je slučaj ostao nerešen sve do 2021. godine.

Kako kaže Levalen, bilo je više osumnjičenih, ali kada su našli Formana i videli da je on prethodno bio osuđen za sekusalni napad, znali su da su našli ubicu.

"Devetnaestogodišnja devojka je policiji rekla kako je Forman silovao 1981. godine. Ona je išla u srednju školu u kojoj je Klejton radio kao menadžer fudbalskog tima. On je bio osuđen, ali je dobio samo uslovnu i platio novčanu kaznu. To je bio 80-ih, nismo imali registar seksualnih prestupnika i zbog toga nismo imali njegov DNK ", ispričao je Aron Levalen za "48 sati".

"Sećam se da sam plakala i da sam mu rekla ‘neko je ubio Ketrin’, na šta je on samo rekao 'Oh, stvarno?' bez ikakve emocije, što mi je bilo vrlo čudno", priseća se Ko.

Sa tužiocem su uspeli da dobiju dozvolu da koriste lisice koje su pronađene na mestu zločina, a kada su ga uhapsili, to su uradili upravo lisicama kojim je on vezao Edvards. Daljim ispitivanjem su saznali da je Forman lažno tvrdio da je policajac i da je zbog toga imao lisice.

"To je trenutak koji nikad neću zaboraviti. Osećate se kao da morate da uradite nešto za Ketrin. Staviti lisice koje su je vezale kad je bila ubijena, i vratiti ih na ruke čoveka koji je ubio... Možda će nekome to izgledati malo, ali nama je to bilo nešto veoma veliko i značajno", ispričao je Bes.