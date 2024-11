Slušaj vest

Kruže informacije da se Nemačka priprema za Treći svetski rat, ali te vesti često nemaju jasne izvore. Nordijske zemlje, na primer, štampaju vodiče za preživljavanje, što se ranije nije dešavalo. Čak se žale na troškove štampanja, ali smatraju to nužnim. Te vesti su kod mnogih izazvale nelagodu. Još jedan paradoks - na konferenciji za štampu Marije Zaharove, čuje se zvonjava telefona i nečiji glas koji kaže: "Koristite balističke rakete i ne komentarišite zapadne medije." Sve to dodatno podstiče paniku.

Gosti emisije "Ni pet ni šest", general-major Vidosav Kovačević, predsednik SUBNOR Srbija, Bojan Dimitrijević, ekonomista i prof Dragan Petrović, stručnjak za geopolitiku, govorili su o ovoj temi.

- Razloga za zabrinutost svakako ima. Odluke koje se trenutno donose vode ka intenziviranju sukoba. Do koje granice to može da ide, teško je reći. Iako zvuči neverovatno da se ozbiljno razmišlja o upotrebi nuklearnog oružja, ako situaciju analiziramo hladnokrvno, kao neku partiju šaha, vidimo da postoje realne pretnje. Zamislimo da Ukrajina sada ima 50 raketa dugog dometa i da uspe da nanese značajnu materijalnu, vojnu i civilnu štetu Rusiji. Čak i ako Rusija obori 80% tih raketa, preostalih 20 može da pogodi ciljeve. To bi moglo izazvati različite reakcije Rusije - rekao je Dimitrijević i dodao:

- Prva reakcija mogla bi biti intenziviranje bombardovanja Ukrajine, bez upotrebe nuklearnog oružja. Sledeći korak bio bi korišćenje taktičkog nuklearnog oružja, koje prvenstveno uništava neprijateljsku živu silu, ali bi istovremeno moglo izazvati ogromne civilne žrtve. Treći, najgori scenario, bio bi napad na vojne baze NATO-a ili na ključne evropske gradove. Posle toga, ulazimo u nepredvidiv scenario sa nesagledivim posledicama.

Potom je istakao šta bi konkretno značio nuklearni napad za svet.

- Nuklearni napad ima nekoliko faza. Prva je udarni talas koji ruši sve pred sobom. Ne postoji građevina koja može da izdrži taj pritisak. Druga faza je toplotni udar, sa temperaturama koje dostižu oko 3.000 stepeni Celzijusa, gotovo uporedive sa površinom Sunca. Treća faza je radijacija, koja izaziva ogromne gubitke na licu mesta i dugoročne posledice po zdravlje. Na kraju dolazi četvrta faza - nuklearna zima. To je globalno zahlađenje izazvano blokiranjem sunčeve svetlosti česticama u atmosferi. Nažalost, svet se nikada nije nalazio bliže nuklearnom sukobu. To je zastrašujuća realnost - rekao je Dimitrijević.

Petrović je potom istakao da ljudi moraju znati dva faktora ovog rata.

- Zapad pomaže Ukrajini, ekonomski vojno i na svaki način i drugi faktor, da se Rusija, kako ja to volim da kažem, bori jednom rukom. Šta to znači? Ni jedan rezervista, ni jedan momak koji služi vojni rok, a kojih je oko 400.000 u Rusiji, nije poslat na front. Na frontu se tri godine bore delovi profesionalne vojske. To omogućava konfor u Rusiji, u suprotnom, da su mobilisali pola miliona vojnika, jedan deo bi pobegao iz zemlje, jedan deo bi napustio svoja mesta življenja, gubila bi se radna mesta, ušlo bi se u zatvoreni krug, spiralu negativnih efekata pada privrede, društvene i političke stabilnosti. Ovako, Rusija samo sa delom profesionalne vojske je pronašla formulu, ona lomi ukrajinske snage, sada se dešavaju neke završene scene ozbiljnih uspeha - tvrdi Petrović.

Voditeljka je potom istakla da napad Ukrajine ne može da prođe bez odgovora Putina, našta je Petrović rekao:

- To je bura u čaši vode. Dakle, oni održavaju iluziju, da Ukrajina nešto može vojno da uradi. Odobravaju ove rakete, ali tu imate ograničenja. Prvo ograničenje nije jasno, pošto je povukao navodnu saglasnost Francuske, da je i Francuska u toj igri sa raketama SCALP. To je vrlo važno politički. Drugo, ne slaže se Trampova administracija potpuno sa ovom odvukom - rekao je Petrović i dodao:

- Zašto je sve ovo? Radi utvrđenja pazara. Tramp će ponuditi dve solucije, od kojih je jedna potpuno neprihvatljiva za Rusiju. To je linija razgraničenja, kao po slučaju Koreje, koja je neprihvatljiva za Rusiju. Druga, to je posljednji džoker za cenkanje koji on drži u rukavu, četiri oblasti pune veličine. To znači milionski grad Zaporožje, Herson, Kramatorsk, Slavjansk da pripadnu Rusiji i da ga Ukrajinci evakuišu, ali u toj najnižoj ceni za Rusiju, Ukrajina mora da se obaveže da bude van NATO-a i zapadnog nuklearnog naoružanja. Dakle, ovo što je urađeno je jedna vrsta pritiska za Rusiju da prihvati elemente cenkanja.

Kovačević je povezao aktuelna dešavanja sa događajima iz prošlosti.

- Da bismo razumeli trenutnu situaciju, moramo se vratiti na 1945. godinu, kada su pobednici Drugog svetskog rata uspostavili svetski poredak. Taj poredak je, po mom mišljenju, urušen padom Berlinskog zida 1989. godine. Tada je nastao poremećaj u međunarodnim odnosima. Dok su se mnogi radovali tom događaju, to je zapravo bio početak destabilizacije svetskog sistema. Sovjetski Savez je izgubio 25 miliona ljudi tokom Drugog svetskog rata, oslobađajući pola Evrope. Međutim, mnoge zemlje danas ignorišu tu činjenicu. Na primer, Rumunija, Bugarska ili Češka ne priznaju ulogu Rusije u svom oslobođenju. Ipak, mi u Srbiji imamo sreću da je naša Narodnooslobodilačka vojska, zajedno sa Crvenom armijom, oslobodila Beograd, jedini glavni grad u Evropi koji je oslobođen od strane domaćih snaga. Nakon pada Berlinskog zida, SAD su počele da nameću svoj poredak pod plaštom demokratije. Oni su sprovodili intervencije, rušili režime i uspostavljali vlastite interese. Na primer, u Bosni i Hercegovini su manipulisali događajima poput slučaja Tuzlanske kapije, gde su dokazi pokazali da srpska artiljerija nije bila odgovorna za napad. Međutim, te činjenice su ignorisane, jer se uklapaju u narativ koji je Zapad želeo da promoviše - rekao je Kovačević i dodao:

- Prvi ozbiljan signal uključivanja Rusije bio je u Siriji 2012. godine. Tada je Rusija stala u odbranu sirijskog režima i pokazala Zapadu da neće dozvoliti dalje destabilizacije u tom regionu. Godinu dana kasnije, počinje priča o Krimu. Zapad nije imao adekvatan odgovor na rusku akciju, osim slanja oružja Ukrajini. Rusija je tada pokazala odlučnost da brani svoje interese. Po mom mišljenju, šanse za nuklearni sukob su izuzetno male. Iako mnoge zemlje danas poseduju nuklearno oružje, uključujući Severnu Koreju, Pakistan, Indiju i Kinu, upotreba tog oružja je poslednje sredstvo. Svi znaju da bi nuklearni rat bio katastrofalan za ceo svet. Trenutna situacija je ozbiljna, ali verujem da Putin zna šta radi i da je cilj Rusije da kroz strateške poteze osigura svoje interese, a ne da izazove globalnu katastrofu.

