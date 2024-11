To je objavio britanski Tajms koje navodi da je to predgrađe postalo magnet za strane kriminalce.

Ignatova, Bugarka i jedina žena na FBI listi deset najtraženijih osoba, optužena je za prevaru više miliona investitora u iznosu od 4,5 milijardi dolara preko OneCoin, lažne sheme kriptovalute. Nakon što je nestala u oktobru 2017, šuškalo se da su Ignatovu ubili i raskomadali bivši suradnici iz bugarskog podzemlja i da su bacili njeno telo u Jonsko more.

Istražitelji nisu sigurni u njenu trenutnu lokaciju, izjavila je Desel u dokumentarcu "Kriptokraljica" (Die Kryptoqueen), prikazanom na nemačkom javnom servisu WDR, ali su naglasili da čvrsti tragovi vode do Kejp Tauna.

U mesecima nakon što je poslednji put viđena kako se ukrcava na let iz Bugarske za Atinu, njen brat Konstantin, koji je preuzeo posao, proveo je duže vreme u Kejp Taunu, što je dovelo do nagađanja da je bio tamo kako bi primio uputstva od sestre.

FBI/Mega / The Mega Agency / Profimedia Ruža Ignatova

Biro za istraživačko novinarstvo i podatke iz Bugarske kasnije je otkrio da je Kamenov bio njihov izvor za policijske izveeštaje o navodnom ubistvu Ignatove. Kako su naveli, on je pre svoje smrti trebalo da pruži dodatne informacije američkim istražiteljima.

"Međunarodni kriminalci mogu da se udruže sa lokalnim gangsterima, čime dobijaju pristup već uspostavljenim mrežama bandi," izjavila je Kerin Doli, autorka knjige "Sukob kartela: Razotkrivanje globalnih kraljeva droge koji opsedaju Južnu Afriku" (Clash of the Cartels: Unmasking the Global Drug Kingpins Stalking South Africa), u kojoj piše o bugarskim mafijašima u Kejp Taunu.